Cumhurbaşkanı Reisi'den Ermenistan'ın yeni Cumhurbaşkanı'na göreve gelme tebriği

Haçaturyan'ı Ermenistan Cumhurbaşkanı olarak atanmasından dolayı tebrik eden bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, iki ülke arasındaki son 30 yılda tarihi ve kültürel bağların ve dostane ilişkilerin, güçlü ve güvenilir bir temel olduğunu söyledi.

İki tarafın da en yüksek çıkarları doğrultusunda ve bölgede barış, istikrar ve güvenliğin sağlamlaştırılması gerektiğine değinen Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülkenin geçmiş deneyimlerden yararlanarak ve karşılıklı irade ve çabalar ışığında ilişkilerde yeni bir aşama görmelerini umduğunu ifade etti.

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