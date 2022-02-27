28 Şub 2022 00:10
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News Code: 84665511
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İran Dışişleri Bakanı

Tahran-Erivan ilişkileri her geçen gün gelişmektedir

Tahran-Erivan ilişkileri her geçen gün gelişmektedir

Tahran,İRNA-İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Ermenistan Dışişleri Bakanı'na gönderdiği mesajda, iki ülke arasındaki köklü tarihi ve medeniyet bağlarına ve ortak çıkarlara dayanan dostane ve yakın ilişkilerin her geçen gün geliştirilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan'ın 1979 İslam Devrimi'nin 43. zafer yıldönümü münasebetiyle gönderdiği tebrik mesajına yanıt olarak, İran'ın her zaman İran milletinin kararlılığına ve yüksek İslami değerlere dayalı olarak tüm dünya ülkeleriyle, özellikle komşularıyla ilişkilerini geliştirmeye çalıştığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı,İran ve Ermenistan arasındaki işbirliği planlarının bölgesel istikrar ve güvenliğe yardımcı olmak için farklı alanlarda daha da gelişeceğinden emin olduğunu dile getirdi.

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