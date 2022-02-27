Tahran-Erivan ilişkileri her geçen gün gelişmektedir

İran Dışişleri Bakanı, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan'ın 1979 İslam Devrimi'nin 43. zafer yıldönümü münasebetiyle gönderdiği tebrik mesajına yanıt olarak, İran'ın her zaman İran milletinin kararlılığına ve yüksek İslami değerlere dayalı olarak tüm dünya ülkeleriyle, özellikle komşularıyla ilişkilerini geliştirmeye çalıştığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı,İran ve Ermenistan arasındaki işbirliği planlarının bölgesel istikrar ve güvenliğe yardımcı olmak için farklı alanlarda daha da gelişeceğinden emin olduğunu dile getirdi.