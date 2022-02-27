İran'ın Budapeşte Büyükelçili'nden Ukrayna'daki İranlı vatandaşlara yardım duyurusu

İran İslam Cumhuriyeti'nin Budapeşte Büyükelçiliği'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'Koordinasyonun ardından ülkemizin Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Macaristanlı yetkililerle görüşmesinde İranlı vatandaşların Macaristan toprakları üzerinden ülkemize daha hızlı dönmelerine yardımcı olmak ve kolaylıklar sağlamak amacıyla gerekenin yapılmasını talep etti.

Buna göre Macar makamları, İranlı vatandaşların ülkeye dönüşlerinde yardımcı olmaya hazır olduklarını duyururken, tüm İran vatandaşlarının Macaristan vizesine ihtiyaç duymadan ve sadece geçerli bir vize ile Macaristan üzerinden İran'a dönebileceklerini belirtti.

Bu büyükelçilik, Ukrayna'da yaşayan yurttaşların Macaristan toprakları üzerinden ülkeye dönüşlerini hazırlamak için gerekli düzenlemeleri yapmaya tamamen hazırdır.

Diğer taraftan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade Cumartesi gecesi bir televizyon röportajında, "Kiev'de güvenli bölgelere yerleştirilen az sayıda İranlı kaldı. Şu ana kadar herhangi bir sorun bildirilmedi, çözülmeye çalışılan endişeler var” dedi.

Ukrayna'daki güvenlik durumu (sıkıyönetim) nedeniyle bugün tüm İranlıların o ülkeden çıkarılmasının mümkün olmadığını dile getiren Hatipzade, "Ukrayna'daki durum olağanüstü bir şekilde ilerliyor ve ilk aşamada ve şimdiye kadar öğrencileri ve İranlıları yüksek riskli şehirlerden uzak tutmaya çalıştık. İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği öğrencileri ve İranlıları demiryolu ve diğer yollarla tahliye etmeye çalıştı' diye konuştu.

Büyükelçiliğin koordinasyonuyla 200'den fazla İranlı öğrencinin trenle batı sınırlarına gönderildiğini ifade eden Hatipzade, 'Polonya ve Romanya sınırındaki durum iyi değil. Polonya'ya girmek için 8 ila 10 km'lik bir kuyruk var ve bu öğleden sonra öğrenci grupları Polonya'ya geldi ve bunlardan 30'u Polonya'daki konaklama yerlerine yerleştirildi' diye belirtti.

Kiev'de çok az kişinin kaldığını ve diplomatların güvenli geçiş için Kiev'de kalacağını kaydeden Hatipzade, "Polonya'ya girişte kuyruklardaki İranlıların sayısı önemli bir sayıya ulaşırsa yarın (Pazar) özel bir uçuş olacak ve Polonya, Romanya ve Macaristan'a giriş yapanların Büyükelçilik tarafından karşılanacağından endişe etmeye gerek yok" dedi.

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