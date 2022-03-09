5 İran şehrinden Şam'a Nevruz döneminde uçak seferleri düzenlenecek

Plana göre Nevruz tatilleri için İran İslam Cumhuriyeti Havayolu Şirketi Homa Tahran, Kirman, Meşhed, Şiraz ve Tebriz'den belirli bir programla Şam'a uçak seferleri yapılacağını ifade eden Cihani, "İmam Humeyni Havalimanı'nın Şam'a bu yıl 1 Mart'tan itibaren gerçekleştirilecek uçuşlar 8 Nisan'a kadar devam edecek. Bu güzergahta seferler her gün yapılacak'' diye belirtti.

Cihani, Şam Havalimanı'na yapılan diğer "Homa" uçuşlarıyla ilgili olarak, "Meşhed Havalimanı'ndan Şam Havalimanı'na yapılacak uçuş diğer tarifeli uçuşlardan biri. 6 Mart'ta başlayan bu rotanın seferleri 26 Mart'a kadar devam edecek. Bu güzergahta uçuşlar, belirtilen süre içerisinde Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilmektedir'' dedi.

Kirman havaalanı uçuşlarının 11 Mart'ta başlayacağını ve 31 Mart'a kadar süreceğini kaydeden Cihani, ''Bu havaalanından Şam'a "Homa" seferleri Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirilecek. Homa, Ayrıca Şiraz ve Tebriz havalimanlarından Şam'a birer uçuş gerçekleştirecek. Şiraz havalimanının uçuşu, 21 Mart gününde, Tebriz havaalanından uçuş ise 16 Mart'ta Şam havaalanına yapılacak'' diye konuştu.

Cihani, "Ayrıca Nevruz tatili sırasında, İran İslam Cumhuriyeti Homa havayolu şirketi Necef havaalanına uçuşlar planlıyor. Plana göre, Homa günlük Necef Havaalanına uçuşlar düzenleyecek'' diye ekledi.

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