Hatipzade: Fars dilinin başkenti seçilecek

Sadi Vakfı ve Dışişleri Bakanlığı İşbirliğiyle Dünyada Farsça Öğretimi Alanında Faaliyet Gösteren Kurumların 8. Yıllık Toplantısı bugün Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bu toplantıda yaptığı açıklamada, İran kimliğinin Farsça'da tezahür ettiğine eğinerek, Farsça'nın 450 milyonluk İran komşuları sisteminde yaygın olduğunu söyledi.

Sadi Vakfı'nın kurulmasının önemine değinen Hatipzade, "Dışişleri Bakanlığı'nın planları doğrultusunda kurum, bakanlık ya da kuruluş değil, mevcut sorunların çözülmesi gerekiyor. En önemli konu ise Farsçanın yurt dışındaki İranlılar için durumudur'' diye belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'nın Fars dilinin yaygınlaştırılması ve korunması alanındaki politikalarını sıralayan Hatibzade, 'Farsça'yı korumaya ilişkin bazı program ve planlar, İranofobi nedeniyle sorunla karşı karşıya. Ancak açıkça söylemeliyim ki sonuçlarımız dengeli değil ve Senegal, Hindistan alt kıtası, Harkif, Slovakya gibi bazı ülkelerde Farsça dil koltukları arttı, ancak Ermenistan'da 18 Farsça dil okulundan 11'e düştü. Bu bilmeceyi tamamlamak ve Farsça'nın durumuna dair doğru bir resme sahip olabilmek için iyi haberi ve endişe verici haberi bir araya getirmeliyiz' açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nda Farsça dil veri tabanının tamamlandığını duyuran Hatipzade, "Bu veri tabanı bugün son aşamaya girebilir. Bu bilgiler gelecekte yapacağımız faaliyetlere yön veriyor. Dışişleri Bakanlığı tarafından Farsça'nın başkentini seçmeye ilişkin bir plan ortaya atılmıştır. Araştırma çalışmaları yapıldı ve Uluslararası İran Araştırmaları Ödülü çerçevesinde gerçekleştirilecek. Bu önemli bir kültürel temel olabilir'' değerlendirmesinde bulundu.

Hatipzade konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülke temsilcilerine verdiğimiz özel görevlerden biri de Sadi Vakfı ile ciddi işbirliği yapmak. Üniversitelerin ve özel kurumların kapasitesini de kullanıyoruz ve bunu ciddiye alıyoruz. Farklı ülkelerde İran'ı dünyanın dört bir yanına tanıtmak için 7 bin kitap gönderdik.

Hükümet olarak yaşadığımız sorunlardan biri farklı ülkelere Farsça öğretmenleri göndermek ve Bilim Bakanlığı ile koordinasyon henüz tam ve doğru bir sonuca ulaşmadı. Bir gün bu ihtişamla Fars dili sahasında olacağımızı düşünmemiştim ama eminim ki Attar ve Mantık el-Tayr gibi eserlerini küreselleştirmek için çok fazla çalışmaya ihtiyacımız yok, çünkü kendisinin uluslararası bir varlığı var''.

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