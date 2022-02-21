Katar Emiri, Cumhurbaşkanı Reisi'yi karşılayacak

Bu ziyaret, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin resmi daveti üzerine yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Reisi'yi bu gezide petrol, kültürel miras, turizm ve el sanatları bakanları ile cumhurbaşkanlığı ofisi başkanı eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Reisi, kaldığı süre boyunca bazı sözleşmeler ve Mutabakat Zaptı imzalayacak.

Reisi, Katar ziyaretinin ikinci gününde 6.Doğal Gaz İhraç Eden Ülkeler Meclisi'nin (GECF) Zirvesi'ne hitap edecek; zirveye gaz ihraç eden ülkelerin devlet başkanları ve üst düzey yetkilileri katılacak.

Cumhurbaşkanının Katar'da yaşayan İranlılarla da görüşmesi planlanıyor, Katarlı ve İranlı işadamlarıyla da görüşecek.