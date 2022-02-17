17 Şub 2022 16:24
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İran filmi Galo, Portekiz Bizarrya festivalinde yarışacaktır

İran filmi Galo, Portekiz Bizarrya festivalinde yarışacaktır

Tahran, IRNA- Kesra Teberseher’in yönettiği Galo isimli kısa metrajlı film, Portekiz’in Porto kentinde düzenlenen Bizarrya Kısa Film Festivalinde yarışacaktır.

Bu festival, Galo filminin katıldığı 5. yabancı festivaldir.

Bizarrya Film Festivali özel ve has filmlerin rekabet ettiği bir festivaldir ve amacı sanat ve kültürün canlı turulmasıdır.

Galo geçen haftalarda Cannes Dünya Film Festivalinden en iyi görüntü ödülünü kazandı.

Bu film, en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi görüntü dallarında aday gösterilmişti ve en iyi görüntü dalında birincilik kazandı.

Bu film daha önce de Hindistan Blackboard Festivalinin en iyi filmi seçilmşti.

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2012

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