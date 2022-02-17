İran Berlinale festivalinden 3 ödül kazandı

İran-Fransa ortak yapımı olan ‘’En Sevdiğim Pasta’’ isimli film, ortak yapımlar bölümünde en iyi senaryo ödülünü kazanırken, Fransa, İran, Lübnan ve İsviçre ortak yapımı olan ‘’Cuma Görüşürüz’’ isimli film Karşılaşma bölümünde Jüri Özel ödülünü kazandı.

İran yapımı Geyikler isimli kısa film de Kplus Generation bölümünde en iyi kısa film ödülüne layık görüldü.

72. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) En İyi Film dalında verilen "Altın Ayı" ödülünü İspanyol yönetmen Carla Simon'un "Alcarras " filmi kazandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen festivalin ödülleri, Berlinale Palast Sineması'ndaki törenle sahiplerini buldu.

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2012