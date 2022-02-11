11 Şub 2022 11:10
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News Code: 84647175
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IŞİD liderine yapılan saldırıda en az 5 çocuk hayatını kaybetti

IŞİD liderine yapılan saldırıda en az 5 çocuk hayatını kaybetti

Tahran, IRNA- Geçen hafta ABD hava kuvvetlerinin IŞİD liderinin ikamet yerine yaptığı saldırıda en az 5 çocuk hayatını kaybetti.

Washington Post gazetesinin haberine göre, şahitlerin beyanları ve saldırı filminin incelenmesi sonucu, saldırıda en az 5 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Pentagon daha önce saldırıda iki veya 3 çocuğun hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade etmişti.

Yerel halk Ebu İbrahim Elgerşi’nin evinin 3. kat veya bahçesinde her zaman bir çok çocuğun oynadığını belirtmişlerdir. ABD sivil kayıpları azaltmak için hava saldırısı yerine gece operasyonu düzenlediklerini ayrıca bir çok çocuğu binadan çıkardıklarını ifade etmiştir.

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