30 Oca 2022 01:43
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News Code: 84630862
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İranlı buz patencisi dünya şampiyonu oldu

İranlı buz patencisi dünya şampiyonu oldu

Tahran, İRNA- İranlı temsilci, dünya kadınlar buz pateni şampiyonasında şampiyonluk ve altın madalya kazandı.

Dünya Buz Pateni Şampiyonası, İran'dan 2 temsilcinin katılımıyla İsviçre'de yapılıyor. Her iki İran temsilcisi de bu yarışmanın hız kategorisinin son aşamasına ulaştı.

Muhsin Beheştirad 6 saniye 90 yüzde saniyelik bir süre ile ikinic olurken, Muhammed Rıza Sefderiyan 8.9 saniye ile beşinci sırada yer aldı.

Bu kategoride gümüş ve bronz madalyaları Rusya'dan sporculara gitti.

Bu, tarihte ilk kez Rusya dışında bir ülkeden bir buz binicisinin Dünya Hız Şampiyonası'nda altın madalya kazanmasıdır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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