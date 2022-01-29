İranlı buz patencisi dünya şampiyonu oldu

Dünya Buz Pateni Şampiyonası, İran'dan 2 temsilcinin katılımıyla İsviçre'de yapılıyor. Her iki İran temsilcisi de bu yarışmanın hız kategorisinin son aşamasına ulaştı.

Muhsin Beheştirad 6 saniye 90 yüzde saniyelik bir süre ile ikinic olurken, Muhammed Rıza Sefderiyan 8.9 saniye ile beşinci sırada yer aldı.

Bu kategoride gümüş ve bronz madalyaları Rusya'dan sporculara gitti.

Bu, tarihte ilk kez Rusya dışında bir ülkeden bir buz binicisinin Dünya Hız Şampiyonası'nda altın madalya kazanmasıdır.

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