General Süleymani'nin şehadetinin 2. yıldönümü töreninin detayları açıklandı

General Süleymani'nin yüksek kişiliğine atıfta bulunan Mahmudi, 'Devrim Lideri'nin dediği gibi, Şehit Süleymani İslami İran'ın en ulusal figürüdür ve kişiliğinin gerçeği milyonlarca insanın cenaze törenine katılmasında ortaya çıktı' diye belirtti.

İslami İran halkı ve özellikle devrimci ve inançlı gençlerin uzun süredir General Süleymani'nin şehadetinin ikinci yıldönümünü anmak için bir tören düzenlemeye hazırlandığını ifade eden Mahmudi, 'Bu törende Muhammed Resulullah (a.s)'ın grubu bir program yapacak ve Seyyid Mecid Beni Fatime ve Iraklı yas meddahlarından biri bir ağıt söyleyecek' diye konuştu.

Mahmudi, 'Yerli ve yabancı konuklar ile Şehit Süleymani'nin ailesinin huzurunda gerçekleştirilecek olan bu törenin konuşmacısı İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olacak' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish