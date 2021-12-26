Yargı Erki Başkanı'ndan Hz. İsa'nın doğumu ve Noel kutlaması

Muhsini Ejei'nin kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı:'

Tanrı'yı arayan insan doğası da tarih boyunca buna yöneldi. Fakat ne yazık ki bugün baskı, ayrımcılık ve vahşi suçlarıyla dünyaya hakim güçler, israflarının mezbahasına adaleti koymuş ve insan toplumlarını Hz. İsa'nın ideali olan adalet, barış ve refahın ışık saçan ışınlarından uzaklaştırmışlardır.

Semavi peygamberin ve barış ve rahmet peygamberinin doğumunun yıl dönümünde, dünyanın neresinde olursak olalım, bugünkü dünyamızın gaddar olmaması için adalet bayrağını yükseltmek üzerimize düşüyor.

Başta sevgili Hıristiyan vatandaşlarımız olmak üzere dünyanın her yerindeki Hz. İsa'nın din ve akidesinin tüm hakiki takipçilerinin Hz. İsa'nın doğum yıldönümünü tebrik ediyorum'.

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