General Bakıri: Ülkenin savunma kabiliyetlerini bir an olsun ihmal etmedik

Genelkurmay Başkanı General Bakıri, İran İslam Cumhuriyeti'nin komşu ülkelerdeki büyükelçileri ve misyon başkanları toplantısında yaptığı açıklamada, ciddi tarihi duruma ve bölgesel ve uluslararası gelişmelere değinerek, 'Son 43 yılda dayatılan savaş, ambargo ve baskı gibi düşmanların çeşitli komplo ve tehditleri ile karşı karşıya kaldık. Ancak bu yaptırım ve baskılar, diğer taraftan bizde bir özgüven ruhunun oluşmasına ve ülke savunma kompleksinde direniş ve çalışmaya yol açmıştır' ifadesini kullandı.

Ulkemize yönelik küresel düşmanlıklara karşılık, şehitlerin kanları sayesinde ülke savunmasının gündemine bir dizi eylem ve strateji konulduğunu dile getiren General Bakıri, 'Akıllıca önlemler ve İmam Humeyni'nin liderliği ve ardından Dini Lider Ayetullah Hamanei'nin buyrukları ile ülkemiz savunma sanayi, bugün İran'ı işgal etmeye cesaret etmeyen bir güç ve büyüklük meydana getirdi' diye belirtti.

Caydırıcılık alanındaki strateji ve hedeflerin füzelerden ziyade akıllı yerli ve İran fikir, düşünce, doktrin, politika, yöntem ve taktiklerine ve İslam Devrimi'nin gereklerine uygun olarak oluşturulduğunu kaydeden General Bakıri, 'Kuvvetlerimiz ülkenin caydırıcı durumunu sağlamasına rağmen, düşman karşısındaki tehdidi hiçbir zaman hafife almamış, düşmanın durumuna göre stratejik alanda en üst düzeyde hazırlıklı ve teyakkuz halindedir' diye konuştu.

Stratejik düzeyde kimseye saldırmak niyetinde olmadıklarını açıklayan General Bakıri, 'Ülkenin savunma kabiliyetlerinin ve caydırıcı gücünün geliştirilmesini bir an olsun ihmal etmedik. Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti'nin komşu ülkelere yönelik komşuluk stratejisi, her türlü gerilim ve yanlış anlamadan uzaklaşmaya, özellikle savunma alanında ilişkileri ve kapsamlı işbirliğini güçlendirmeye ve geliştirmeye dayanıyor' diye ekledi.

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