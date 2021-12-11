İran Milli Oturarak Voleybol Takımı 2021'in en iyi takımı adayı gösterildi

En iyi spor takımı bölümünde finale kalan üç aday arasında İran Milli Oturarak Voleybol tTakımının adı da yer aldı. Takımımız Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yedinci kez altın madalya kazandı ve Murtaza Mehrzad, finalde Rusya'ya karşı elde ettiği 28 puanla İran takımının başarısının anahtarı oldu.

Millilerimiz, İngiliz tekerlekli sandalye ragbi takımı ve Amerikan kadın oturarak voleybol takımı ile 2021'in en iyi takımı unvanı için yarışıyor. Paralimpik Oyunları için yılın en iyileri 16 Aralık'ta açıklanacak.

2021'in en iyi unvanları için nihai adaylar şöyle:

'En iyi takım: İran erkek oturarak voleybol takımı, İngiltere tekerlekli sandalye ragbi takımı ve ABD kadın oturarak voleybol takımı.

En İyi Erkek Sporcu: İsviçre'den Marcel Hughes, Hollanda'dan triatlon sporcusu Jetze Plot ve Japonya'dan tekerlekli sandalye tenisçisi Şingo Konida.

En İyi Kadın Sporcu: İngiltere'den Sarah Story parabisiklet dalında, İspanya'dan Susana Rodriguez triatlon ve Hollandalı Didieh Dgerot tekerlekli sandalye tenisçi alanında.

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