İran'dan bir heyet, Erzurum'da işadamları ile bir araya geldi

İran Türkiye Ortak Ticaret Odası Başkanı Mehrdad Saadet, Urmiye Ticaret Odası Genel Sekreteri İbrahim Hakcu, Urmiye Ticaret Odası Komisyon Başkanı İbarahim Hakguyi, İran Erzurum Başkonsolosu Seccad Sultanzade ve Ticaret Ataşesi Mirhadi Musevi, Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği başkanlığını ziyaret ederek ticari ilişkileri yeniden canlandırmak istediklerini söylediler.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İranlı heyetle yaklaşık iki saat görüşme yaptılar.

İran Erzurum Başkonsolosu Seccad Sultanzade de, "Yıllar önce Erzurum ile İran arasında güzel ticaret yapılıyordu bunu neden yeniden yapmayalım" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir ise "Önümüzdeki günlerde bizde işadamları arkadaşlarımdan bir heyet kurarak sizleri ziyarete geleceğiz. Oradaki işadamları ile görüşüp karşılıklı ticaret yapacağız inşallah" dedi.

Daha sonra İranlı heyet Fuat Demir'e vazo hediye etti. Fuat Demir ise heyete plaket takdim etti.

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