Plastik sektörü İstanbul'da düzenlenen fuarda bir araya geldi

İHA'da yer alan habere göre, Dünya plastik endüstrisi İstanbul'da buluştu. Bu yıl 30'uncu kez düzenlenen Plast Eurasia İstanbul Fuarı, Büyükçekmece'de kapılarını açtı. Fuar, 4 gün boyunca plastik sektörü için verimli iş birliklerine sahne olacak.

120 bin metrekarelik alanda 854 katılımcı firma ile İran'ın da aralarında bulunduğu 120'nin üzerinde ülkeden 60 binin üzerinde ziyaretçiyi bir araya getirecek olan fuar, 4 Aralık tarihine kadar devam edecek.

İran, Almanya, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Filistin, Finlandiya, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Irak, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, Kosova, Libya, Lübnan, Makedonya, Mısır, Moritanya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Şili, Tacikistan, Tunus, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yemen, Yunanistan'dan olmak üzere 39 ülkeden 900'ün üzerinde alım heyeti fuardaki yerini aldı.

Katılımcı firmaların ticari faaliyetlerine büyük bir açılım getirmesi beklenen fuar, bu yönüyle de ihracat faaliyetlerine kalıcı bir değer kazandıracak.

En yeni teknolojiler ve ürünler sergilenecek

Plastik makinelerinden makine yan ve ara sanayi ürünlerine, ham madde ve kimyasallardan ısı kontrol cihazlarına kadar plastiğin alanına giren en yeni ürün ve teknolojilerin sergileneceği fuar, bu sene geçtiğimiz fuarlarda olduğu gibi yüksek katılımcı sayısıyla uluslararası düzeyde iş birliğine sahne olacak.

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