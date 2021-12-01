İran Parakayak milli takım Avrupa Kupası'nda dördüncü oldu

Parakayak Snowboard'da Dünya Kupası ve Avrupa Kupası Hollanda'da yapılmaktadır. Bu yarışmalar bugün (Çarşamba) İranlı temsilciler için 2 kış Paralimpik kotasının kazanılmasıyla sona erdi. Bu yarışmalara 16 ülkeden 70 erkek ve 24 kadın sporcu katıldı.

2022 Kış Paralimpik Oyunları Şubat ortasında Çin'de yapılacak. LL2 klasmanında bu dönemde İran temsilcisi Sıddıka Ruzbeh, Avrupa Kupası'nda 51.16'lık derecesiyle dördüncü sırada yer aldı. Ayrıca LL2 sınıfında Hüseyin Sulegani, 45.77'lik derecesiyle Avrupa Kupası'nda beşinci oldu.

Dünya Kupası'nda Puriya Haliltaş ise, 44.98'lik derecesiyle UL sınıfında 14. sırada yer aldı.

Bu sonuçlarla ve Parakayak Derneği Başkanı İsa Save Şimşeki'nin açıklamasına göre, İranlı sporcular Çin Kış Paralimpik Oyunları için 2 kota kazandı.

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