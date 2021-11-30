Viyana'da yaptırımların kaldırılması görüşmeleri başladı

Çalışma grubu, dün Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantısı'nda alınan karar uyarınca ABD'nin insanlık dışı yaptırımlarını ele almaya başladı.

P4+1 grubunun üst düzey diplomatları, Avrupa Birliği ve İran İslam Cumhuriyeti temsilcileri dün İran tarafıyla bu konunun öncelikli olarak ele alınması gerektiği konusunda anlaştı.

Görüşmelere göre, nükleer meseleler üzerine başka bir çalışma grubu oluşturulacak, ancak İran İslam Cumhuriyeti, yaptırım gündeminin kaldırılmasına öncelik verilmesi gerektiği konusunda ısrar ediyor.

Ortak Komisyon toplantısına başkanlık eden Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora, beş aylık bir aradan sonra yeniden başlayan Viyana görüşmelerine övgüde bulundu ve İran'ın yaptırımların kaldırılmasına kararlı olduğunu söyledi. Buna göre, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin uzman görüşmeleri gerektiği sürece devam edecek.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de, 'Nükleer müzakere ekibi yaptırımların kaldırılmasını sağlamak için Viyana'ya gitti ve yaptırımların kaldırılmasına odaklanmış durumda' dedi.

İRNA'ya konuşan Hatipzade, yaptırımların kaldırılması için Viyana'da nükleer müzakerelerin başlamasına atıfta bulunarak, 'Viyana'da olan heyet, yaptırımların kaldırılmasına odaklanmış durumda. Bundan daha azını kabul etmiyoruz ve nükleer alanda Nükleer Anlaşma'da belirtilenden daha fazla taahhütte bulunmayız' diye belirtti.

Adım adım müzakereler ve yeni taahhütler gibi konuların diyaloglarda yer almayacaklarını ifade eden Hatipzade, hükümetin Viyana görüşmelerine ciddi bir kararlılıkla ve Viyana'da olanın yaptırımların kaldırılmasını sağlamak için tamamen hazırlanmış bir heyet ile gittiğini ifade ederek, 'Elbette karşı taraf Viyana'ya zaman kaybetmek, uzatmak ve çocukça bahaneler yerine yaptırımları kaldırmak için doğru niyetle girerse, müzakerelerin doğru yolda olduğunu söyleyebiliriz' diye ekledi.

İran ile P4+1 ülkeleri arasındaki yeni tur görüşmeler, İran müzakere heyetinin yeni oluşumuyla dün başladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, bu görüşmelerde İran müzakere heyetine başkanlık ediyor.

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