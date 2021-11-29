İran, bölgede herhangi bir güvensizliğe ve dış müdahaleye izin vermeyecek

Cumhurbaşkanı Reisi bu açıklamaları Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen 15. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi sırasında yaptığı görüşmede dile getirdi..

İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki derin medeniyet, kültür ve dini köklerine değinerek, İran'ın ikili ve köklü ilişkilerin düşmanlardan etkilenmesine izin vereceğini söyledi.

İran'ın Azerbaycan'ın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği hatırlatan Cumhurbaşkanı Reisi, deneyimlerin bölge ülkelerinin her zaman anlayış ve müzakere yoluyla konular arasındaki sorunları çözmeyi başardığını gösterdiğini ve İsyan ve dış müdahalenin yolunun kapalı olduğunu vurguladı.

Türkmenistan'ı ziyaret eden Ayetullah Seyid İbrahim Raisi, EİT zirvesine katılarak Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan cumhurbaşkanlarıyla bir araya geldi.

Bölgede yabancıların varlığının yol açacağı güvensizlik konusunda endişelerini dile getiren Reisi, IŞİD ve Siyonist terörün bölge için yüzleşmesi gereken iki tehdit olduğunu söyledi.

ABD ve Siyonist rejimin İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri bozmaya çalıştığını vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, dış müdahalenin bölge ülkelerinin çıkarlarına zarar vereceğini ve bu nedenle onların komplolarına karşı uyanık olmaları gerektiğini kaydetti.

Cumhurbşkanı,Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirme ve İran şirketlerinin varlığıyla transit yolları geliştirme önerisini memnuniyetle karşıladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de görüşmede yaptığı açıklamada, iki ülke arasında varılan anlaşmaları takip etmek ve uygulamak için üst düzey hükümet yetkililerinin huzurunda özel bir çalışma grubu oluşturulacağını söyledi.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına verdiği büyük destekten dolayı İran'a şükranlarını ifade eden Aliyev, Bakü'nün Tahran ile olan kardeşlik ilişkilerine özel önem verdiğini ve ona herhangi bir zarar verilmesine izin vermeyeceğimizi vurguladı.

Aliyev,İki ülke yetkilileri arasındaki bazı yanlış anlaşılmaları çözmek için yapılan görüşmelere ve temaslara değinen Bakan, ortak sınır bölgelerinin güvenliğine olan bağlılığını dile getiren hiçbir ülkenin ikili ilişkileri bozmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, transit ve karayolu taşımacılığının önemini vurgulayarak, hükümetinin transit sorununu çözmeye ve Azerbaycan'da bulunan İran şirketlerinin faaliyetlerinin önündeki engelleri kaldırmaya kararlı olduğunu söyledi.

Aliyev, görüşmeyi ikili ilişkilerde bir dönüm noktası olarak da nitelendirdi.