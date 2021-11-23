Tahran, bölgesel işbirliğine özel önem veriyor

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Hüsrev Nazıri'yi kabul eden Cumhurbaşkanı Reisi, EİT üyesi ülkeler arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin düzeyinin artırılmasına yönelik engelleri ve sorunların tespit edilip ortadan kaldırılmasını istedi.

EİT üyesi ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin daha yüksek ve daha üst düzeyde yürütülebilmesi için engellerin giderilmesi gerektiğine değinen Reisi, 'EİT'nin her bir üyesinin, çeşitli alanlarda, etkinleştirilmesi bölgede ekonomik refaha yol açabilecek çok sayıda ekonomik potansiyeli vardır. EİT üyesi ülkelerin enerji, ticaret, ulaşım, dijital ekonomi, denizcilik ekonomisi ve turizm alanlarındaki kapasiteleri de işbirliği yapılması gereken diğer sektörlerdir' değerlendirmesinde bulundu.

EİT Sekreterliğinin bu kapasiteleri harekete geçirmeye yönelik kapsamlı planları ve eylemlerinin bölgenin ekonomik refahını artırabileceğine değinen Cumhurbaşkanı Reisi, 'EİT üyesi ülkelerin kalkınmasını ve refahını sağlamak, bu kurumun görevlerinin başında geliyor. İran İslam Cumhuriyeti, EİT faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini destekliyor. Tahran, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde bölgesel işbirliğine özel önem veriyor ve bu tür faaliyetleri destekliyor' diye ekledi.

Görüşmede, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Hüsrev Nazıri de Türkmenistan'daki EİT Zirvesi için yapılan planlara ilişkin bilgi verdi.

15. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi 28 Kassım tarihinde Türkmenistan'ın ev sahipliğinde Aşkabat'ta gerçekleştirilecektir.

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