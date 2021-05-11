Zarif: Filistin meselesinin adaletli tek çözüm yolu referandumdur

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ Mescidi Aksa’ya saldırı ve ibadet edenleri öldürmek ve dini kutsallara saldırmak, Siyonist rejimi suçlu olmasına en büyük delildir. Bu rejim her zaman bölgede istikrar ve huzurun yok olmasına sebep olmuştur. ‘’ dedi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı diğer bir mesajda ABD donanmasına hitaben, ‘’ Siz kimin sahilini kimden koruyorsunuz? ‘’ diye yazdı.

ABD donanması bir sure önce İran Devrim Muhafızlarına ait bazı botlarının o ülke donanmasına yaklaşmasından dolayı mecburen ateş açıldığını bildirdi.

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2012