11 May 2021 22:19
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News Code: 84326493
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Galibaf, Siyonistlerin cinayetlerinin durdurulması için parlamentoların eyleme geçmesi gerektiğini bildirdi

Galibaf, Siyonistlerin cinayetlerinin durdurulması için parlamentoların eyleme geçmesi gerektiğini bildirdi

Tahran, IRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Mohammadd Bager Galibaf, BM Genel Sekreteri, İslam ülkelerinin Parlamentoları Başkanlarına ve bazı Müslüman olmayan ülkelerin Parlamento Başkanlarına yazdığı mektupta Siyonist rejim cinayetlerini ve Mescidi Aksa’ya saldırıları mahkum etti.

Galibaf, Siyonist rejimin savaş cinayetlerinin devam etmesinin uluslararası hukuka, insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, toplulukların bir araya gelme hakkının tanına en temel insan haklarından olduğunu ayrıca Mescidi Aksa’da ibadetin Filistinlilerin temel haklarından olduğunu fakat Filistin halkının sistematik halde saldırılara maruz kaldıklarını söyledi.

Galibaf, Siyonist rejimin Filistin milletinin haklarını çiğnemeyi en üst seviyeye çıkardığını ifade ederek, bu rejimin küstahlıkla Filistin aleyhindeki saldırılarına ısrar ettiğini söyledi.

Galibaf maktubunda BM Genel Sekreteri ve parlamento başkanlarından Siyonist rejim uygulanmaları karşısında etkili eyleme geçilmesini istedi.

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