Galibaf, Siyonistlerin cinayetlerinin durdurulması için parlamentoların eyleme geçmesi gerektiğini bildirdi

Galibaf, Siyonist rejimin savaş cinayetlerinin devam etmesinin uluslararası hukuka, insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, toplulukların bir araya gelme hakkının tanına en temel insan haklarından olduğunu ayrıca Mescidi Aksa’da ibadetin Filistinlilerin temel haklarından olduğunu fakat Filistin halkının sistematik halde saldırılara maruz kaldıklarını söyledi.

Galibaf, Siyonist rejimin Filistin milletinin haklarını çiğnemeyi en üst seviyeye çıkardığını ifade ederek, bu rejimin küstahlıkla Filistin aleyhindeki saldırılarına ısrar ettiğini söyledi.

Galibaf maktubunda BM Genel Sekreteri ve parlamento başkanlarından Siyonist rejim uygulanmaları karşısında etkili eyleme geçilmesini istedi.

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2012