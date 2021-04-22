İran aleyhie uygulanan ambargolar uyuşturucu ile mücadelede sorunlar yaratabilir

İran uzun yıllardan beri uyuşturucu ile mücadelede büyük can ve mal kayıpları ödemiştir ve binlerce kişiyi bu yolda kurban vermiştir. Bu hususta uluslararası raporlarda her zaman İran’ın bu konudaki çabalarını takdir etmiştir.

İran, Afganistan ile komşuluğu ve uyuşturucunun Avrupa’ya nakli için transit konumundan dolayı uyuşturucu ile mücadelede ön safta yer almaktadır. Bu konuda İran’a yapılan uluslararası yardımlar İran’ın sarf ettiği büyük masraflar karşısında her zaman çok az bir rakam olmuştur.

Diğer yandan İran’a uygulanan ambargolar da İran’ın bu konudaki hem mali hem teçhizat bakımında gücünü zayıflatabilir ve bu da batının güvenliğini tehlikeye atabilecek konudur.

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2012