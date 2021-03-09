İran 6. Uluslararası İstanbul Fellowship Programı'na katıldı

9-11 Mart tarihleri ​​arasında düzenlenen 6. Uluslararası İstanbul Fellowship Programı'na İran dahil 71 ülkeden 357 katılımcı katıldı.

Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı, İran Kitap ve Edebiyat Evi'nin makro politikaları ve misyonları arasında yer alan İran İslam Cumhuriyeti'nin kültürel diplomasinin geliştirilmesinin ve yayın kapasitelerinin kitap ve yazılı yayın yoluyla tanıtılmasının önemini göz önünde bulundurarak, 6. Uluslararası İstanbul Fellowship Programı'na katıldı.

İran Kitap ve Edebiyat Evi, 6. Uluslararası İstanbul Fellowship Programı'nın fizikel ve sanal bölümlerinde Fellowship yönetici yetkilileri ile 18 resmi uzaktan ve yüz yüze görüşmenin yanı sıra TEDA, Türkiye, Fransa, Finlandiya, Mısır, Katar, Lübnan, Suriye, Pakistan, Azerbaycan, Hindistan, Çin, Endonezya, İtalya, Fransa, Meksika, Moskova, Gana ve Kenya'dan çeşitli yayıncılar ile yayın alışverişini genişletmeyi hedefliyor.

. Her yıl telif ve çeviri görüşmeleri yapmak amacıyla yabancı yayımcıları İstanbul’a getiren programda bu yıl görüşmelerin bir kısmı yüz yüze planlanırken bir kısmı da online olarak gerçekleşecek. Karma bir yapıda planlanan organizasyon 9-10-11 Mart 2021 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Bu yıl 6.sı düzenlenen programda yayıncılık dünyasında etki görülen kişi ve kurumlara ilk kez “İstabul Fellowship Ödülleri” verilecek.

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