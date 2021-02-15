‘’ Bir De Böyle Bak’’, Türkçe’ye çevrildi

4 sene önce İran’da basılan çocuk kitabı Türkiyee’de Nar Yayınları tarafından yayınlandı.

Kitap daha önce İngilizce diline de çevrilmişti.

Nar yayınları Çocuk edebiyatı eksenli bir yayıncılık anlayışıyla 2006 yılı kasımında kuruldu. Masal, hikâye, roman, tiyatro, şiir, gezi, anı vb. konularda çocuk edebiyatı metinleri yayınlıyor. Çoğu Türkiye'de ve dünyada ödül almış çocuk edebiyatının yazar ve ressamlarının eserlerini yayınlayan Nar Yayınları, ESKADER tarafından "2008 YILI ÇOCUK YAYINCISI" seçildi. Bugüne kadar yerli ve yabancı 500’ü geçkin kitap yayınlandı.

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2012