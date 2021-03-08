İran uyuşturucuyla mücadelede uluslararası taahhütlerine bağlı

İran Uyuşturucu ile Mücadele Komitesi Başkanı İskender Momeni, Pazartesi günü, uyuşturucuyla mücadelede uluslararası işbirliği alanında İran'ın eylemleri ve başarıları üzerine özel bir toplantıda'uyuşturucu ile mücadelenin engellenmesi için on yıldan fazla süren çabalara rağmen, İran İslam Cumhuriyeti iyi bir ilerleme kaydetti'dedi.

Momeni, 'Dünya bir asırdan fazla süredir uyuşturucuyla mücadele ediyor, ancak maalesef uyuşturucu üretiminde, kaçakçılığında ve tüketiminde artışa tanık oluyoruz öyle ki Son 10 yılda uyuşturucu kullanımı ve tüketimi iki katına çıktı.Bu arada, Afganistan'da, geleneksel ve endüstriyel narkotiklerin artan üretimine tanık oluyoruz ve bu miktar son yirmi yılda işgalcilerin bu ülkede bulunmaları üretim ve ekimi yaklaşık 50 kat arttı' dedi.

Momeni, İran'ın uyuşturucu ile mücadeleye tüm gücüyle devam edeceğini vurgulayarak'Maalesef bu yıl uyuşturucuyla mücadelede 9 şehit ve onlarca gazi ve yaralımız oldu'dedi.

İran Uyuşturucu ile Mücadele Komitesi Başkanı, insanlığı bu uğursuz olaydan kurtarmanın yolunun işbirliği, İran de dahil olmak üzere tüm dünya ülkelerinin uluslararası taahhütlere sağlam ve dürüst bir şekilde bağlılığı olduğunu belirterek'Ne yazık ki bunun tam tersine şahit oluyoruz. Ancak İran'da inançların, dini öğretilerin, kültürün ve tarihin varlığı ve İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni'nin vurguları ve Cumhurbaşkanı'nın takipleri nedeniyle uyuşturucuyla mücadele iyi ilerledi'diye belirtti.