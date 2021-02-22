İran'ın Dubai Expo 2020'deki rolü

1 ekim 2021 - 31 mart 2022 tarihleri ​​arasında gerçekleşecek Dubai Expo 2020'da İran standının sloganı, 'eski ve istikrarlı bir medeniyet, etnik grupların çeşitliliği ve milletlerin evsahibi: İran'dır.

İran standının stratejik hedefi, İran ekonomik sektörüne uluslararası yatırımcıları çekmektir.

Bu stanta katılmanın hedefleri, yaklaşık yüzde sekseni yerli olmayan tahmini 25 milyon ziyaretçiyle yaratılan iş fırsatlarından yararlanmak ve ticari alışverişi genişletmek için ülkenin ekonomik ve üretken potansiyellerini ve markalaşmasını tanıtmaktır.

Yatırımcıları çekmek, genel ve özel turistleri ağırlamak, sağlık turizmi için pazarlama yapmak, ülkenin en iyi markalarına pazarlama yapmak, İran'da üretilen ürünleri markalaştırmak ve özel yan sergiler düzenlemek, Dubai Expo'nun amaçlarından bazıları.

Hasan Zamani, Dubai Expo 2020'deki İsfahan ilinin ihracat fırsatları ve kapasiteleri tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, ’Dubai Expo 2020, şimdiye kadar düzenlenen dünyanın en büyük fuarlarından biridir’dedi.