İran, BM Suriye temsilcisine desteğini bildirdi

Görüşmede taraflar Suriye’deki siyasi süreçle ilgili fikir alışverişinde bulunarak, Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının devamı gereğine vurgu yaptılar.

Khaji son Şam ziyaretine ve Cumhurbaşkanı Esat dahil üst düzey Süriyeli yetkililerle görüşmelerine işaretle İran’ın Suriye meselesinin siyasi yollarla çözümüne ve o ülke Anayasa Komitesi faaliyetlerinin devamına desteğini yineledi.

Khaji ayrıca İran’In Pederson faaliyetlerine desteğinin de devam ettiğini söyledi.

Pederson da İran’ın desteklerini takdir ederek, Suriyeli taraflar arasında güven unsurunun gerekliliğine vurgu yaptı.

İran-Rusya ve Türkiye heyetleri ile Suriyeli muhalifler ve Suriye yönetimi temsilcileri iki günden beri Soçi’de görüşmelerde bulunmaktalar.

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2012