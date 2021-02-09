İran’dan bu sene 2.5 milyon fidan ihraç edilecek

Kavend yaptığı açıklamada, son yıllarda 3.5 milyon fidan ihracatının gerçekleştiğini fakat korona’dan dolayı ve ülkeleri bu husustaki politikalarından dolayı bu rakamın 2.5 milyon olacağının tahmin edildiğini söyledi.

Fidan ihracatının İran’dan Irak, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Afganistan’a yapıldığını ifade ede Kavend, ihraç edilen fidanların yerli olmadığını söyledi.

Kavend, kiraz, elma, Armut, erik gibi meyveların fidanlarının sınırlı şekilde ihraç edildiğini söyledi.

İran Tarım Bakanlığına bağlı Tohum ve Fidan Kurumu uluslararası standartlara sahip bir kurum olarak ihracat iznine sahiptir.

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2012