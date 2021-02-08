Galibaf: İslam İnkılabının Putin’e mesajı ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde

Rusya Duma Başkanı Viçeslav Valvodin ile ortak basın toplantısı düzenleyen Galibaf, mesajda dünyadaki hiçbir siyasi değişimin, tek yönlü bakışların bu ilişkilere etki etmeyeceğinin vurgulandığını ifade ederek, Bahar aylarında 3. Ortak Parlamento Komisyonunun toplanacağını söyledi.

İki ülkenin ekonomik ilişkilerine değinen Galibaf, İran-Rusya ilişkilerinin yeni yapılar ve eski yapıların güçlendirilmesi ile ekonomik, kültürel, teknik, enerji, sanayi, turizm, ekonomik, tarım, bilimsel alanlarında olması gerektiğini söyledi.

Duma Başkanı ile ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüşmelerde bulunduklarını ifade eden Galibaf, iki ülkenin bölgesel konular ve bölgedeki barış meselesinde ortak noktalara sahip olduklarını söyledi.

Tahran ve Moskova’nın bölgesel ve uluslararası barış ve zalimce ambargolarla mücaddele için ortak konulara sahip olduklarını ifade eden Galibaf, ziyaretinin iki ülkenin siyasi, ekonomik, bilimsel ve kültürel alanlarda gelişmelere sebep olmasını temenni etti.

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2012