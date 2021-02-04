İran, Belçika mahkeemesinin İranlı diplomat aleyhindeki kararını mahkum etti

Hatibzade yaptığı açıklamada, ‘’ Daha önce de belirttiğimiz gibi Bay Esedi’nin ilk başından aleyhine uygulananlar yasa dışı ve uluslararası hukuk özellikle 1961 Viyana Konvansiyonuna açık şekilde aykırıdır ve İran hiç bir şekilde bu kararı tanımamaktadır. ‘’ dedi.

Hatibzade, ‘’ Maalesef Belçika ve diğer bazı Avrupa ülkeleri terörist sözde Halkın Mücahitleri tarafından koparılan yaygaranın etkisinde kalarak bu yasa dışı ve anlatılamaz uygulamayı yapmışlardır fakat İran diplomatının haklarının zayi olması karşısında hesap vermeliler. ‘’ dedi.

Hatibzade, İran’ın diplomatının haklarını ihya için tüm hukuki ve diplomatik yolları denemeye ve bunu yapan devletlerden hesap sormaya hakkı olduğunu belirtti.

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2012