4 Şub 2021 18:53
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News Code: 84211558
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İran, Belçika mahkeemesinin İranlı diplomat aleyhindeki kararını mahkum etti

İran, Belçika mahkeemesinin İranlı diplomat aleyhindeki kararını mahkum etti

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Belçika mahkemesinin İranlı diplomat Esedullah Esedi için verdiği 20 yıllık hapis kararını mahkım etti.

Hatibzade yaptığı açıklamada, ‘’ Daha önce de belirttiğimiz gibi Bay Esedi’nin ilk başından aleyhine uygulananlar yasa dışı ve uluslararası hukuk özellikle 1961 Viyana Konvansiyonuna açık şekilde aykırıdır ve İran hiç bir şekilde bu kararı tanımamaktadır. ‘’ dedi.

Hatibzade, ‘’ Maalesef Belçika ve diğer bazı Avrupa ülkeleri terörist sözde Halkın Mücahitleri tarafından koparılan yaygaranın etkisinde kalarak bu yasa dışı ve anlatılamaz uygulamayı yapmışlardır fakat İran diplomatının haklarının zayi olması karşısında hesap vermeliler. ‘’ dedi.

Hatibzade, İran’ın diplomatının haklarını ihya için tüm hukuki ve diplomatik yolları denemeye ve bunu yapan devletlerden hesap sormaya hakkı olduğunu belirtti.

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