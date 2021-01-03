Onaylanan yabancı yatırımda %128 büyüme

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı istatistiklerine göre bu yılın ilk 9 ayında tüm ülkede 4 milyar 384 milyon dolar değerinde 129 adet yabancı yatırım onaylandı. 104 yatırım ve 1 milyar 477 milyon dolarlık yatırım hacmi ile sanayi, madencilik ve ticaret sektörü sayı açısından %80 ve yatırım hacmine göre %33 paya sahip.

Sanayi, madencilik ve ticarette geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl Aralık ayında onaylanan yabancı yatırım, sayı ve büyüme açısından sırasıyla %48 ve %128.

İncelenen dönemde en büyük yabancı yatırım hacmi kimyasal ve ürün imalatı, radyo, televizyon ve haberleşme teçhizatı imalatı, makine ve teçhizat imalatı ile yayıncılık, basım ve çoğaltma gruplarında gerçekleşmiştir.

Almanya, İranda önde gelen yatırımcısı

Bu dönemde onaylanan yabancı yatırım değeri açısından ilk dört ülke sırasıyla Almanya, Çin, Türkiye ve İngiltere oldu.

En fazla yatırıma sahip ülke 30 yatırım projesi ile Afganistan olurken, Çin, Türkiye ve Hindistan sonraki sıralada yer aldı.

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