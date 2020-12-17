Zarif: ABD kendi şirketlerini İran pazarından mahrum etti

Zarif, Twitteer hesabından yaptığı açıklamada Pompeo’ya cevaben, ‘’ Dışişleri Bakanı Pomeo, kısıtlamalarınızla kendi şirketlerinize ambargo uygulamaktasınız ve onları insan ve eşsiz doğal kayaklarına sahip İran pazarından mahrum etmişsiniz. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’ Sizin yasa dışı Azami Hezimet politikanız sayesinde BOEİNG’den 88 yolcu uçak alım anlaşmasını lağvetti, bunun bedeli de İranlıların canı ve ABD’liler için istihdam idi. ‘’ diye yazdı.

Pompeo son günlerde yaptığı açıklamada İran Devrim Muhafızlarının ambargolarla 70 milyar dolar daha fakirleştiğini belirterek, ABD firmalarının nükleer anlaşmanın olduğu dönemde bile İran ile ticaret izinleri olmadığını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012