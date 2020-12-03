Ruhani: İran 3 yıldan beri ambargo ve ekonomik savaşla boğuşmaktadır

Huzistan, Sistann Beluçistan ve Horasan Rezevi illerinde bazı elektrik projelerinin açılışını yapan Ruhani, son 3 yılda İran’a ekonomik savaşta tahmil edilenlerin, 8 yıllık savaştan daha kötü olduğunu zira bu savaşın siyasi ve psikolojik bir savaş olduğunu söyledi.

Ruhani, ‘’ Dünyada, ABD ve Avrupa’da kimse İran’ın bu 3 yıllık ekonomik savaşta bu kadar iyi direnebileceğini düşünmüyordu, bir çok dünya lideri açık şekilde bana açık bir şekilde ülkeyi bu kadar zor şartlarda nasıl idare ettiğimizi soruyorlar.’’ dedi.

Ruhani, ‘’ Halkımızın zorluklar çektiği doğrudur, halkımız direndi ve bize yardımcı oldu fakat bu 3 senede su, elektrik, gaz kesilmedi, yurt dışından benzin ve mazot almaya muhtaç olmadık bilakis bunları ihraç ettik, buğday üretiminde kendimize yeter konuma geldik ve ayaklarımızın üstünde durabildik. ‘’ dedi.

Son 3 yılda demiryolu, liman, karayolu, sağlık alanında İran’a önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Ruhani, sadece son bir yılda 11 bin hastane yatak kapasitesinin arttığını ve bunun çok önemli gelişme olduğunu söyledi.

Ambargonun yanında ülkedeki doğal afetlerin de yaşandığını daha sonra da Korona ile boğuşulduğunu fakat bunların da geride bırakılacağını belirten Ruhani, halk ve yetkililerden el ele vermesini umut ve istikrar yaratmak için çaba sarf etmesini istedi.

Halkın sahnede olduğunu ve halkın direnişinin de ana ilke olduğunu ifade eden Ruhani, kazanılacak zaferin direniş sayesinde olacağını, başarının sırrının İslam İnkılabı Rehberinin liderliği ve halkın direnişi olduğunu ve olacağını söyledi.

Ruhani, elektrik sanayinin üretim, gelişme ve halkın refahı ile bağlantılı olduğunu belirterek, son yıllarda yıllık 2500 maga Watt elektrik üretim kapasitesinin arttığını ve gelecek yıla kadaar (20 Mart 2021) bu kapasiteye 20 bin mega watt ilave edileceğini söyledi.

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