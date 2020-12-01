Ruhani, uluslararası camiayı Siyonist rejime karşı gelmeye davet etti

BM Genel Kurulunda düzenlenen törende katılımcılar Siyonist rejimin, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı uygulamalarını mahkum ederek, Filistin halkı ile birlikteliklerini ilan ettiler.

Ruhani mesajında, ‘’ Siyonist rejim, BM Güvenlik Konseyinin bazı daimi üyelerinin desteğini alarak her gün Filistinliler aleyhindeki gayrı insani uygulamalarını arttırmaktadır. Bu rejim ayrıca Ortadoğu bölgesinde saldırgan politikaları özellikle Suriye ve Lübnan’a saldırma ve gizli kitle imha silahları programı ile bölgenin tamamında barış ve istikrarı tehlikeye atmıştır. ‘’ dedi.

Ruhani, ‘’ İran İslam Cumhuriyeti, Filistin meselesinin çözüm yolunu gayrı meşru bu rejimle ilişkilerin normalleşmesinden değil, İslam ülkelerinin vahdeti ve uluslararası camianın bu rejimin canice politikalarına karşı çıkmakta görmektedir. ‘’ dedi.

Ruhani mesajında, ‘’ İran, Filistin halkı ile tam birlikteliğini bildirerek, bir kez daha uluslararası camia özellikle BM’nin Filistin işgaline son verme ve Filistin halkının temel haklarını elde etmesi için sorumluluğuna vurgu yapmaktadır.’’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012