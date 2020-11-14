İran sineması dünya genelinde birçok festivalde varlık göstermektedir

Afşin Haşimi'nin yazıp yönettiği "Elveda Şiraz Kızı" filmi, Herat Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin altıncı bölümünde gösterilecek.

"Dünya Sineması", serbest konu ve kadın meselelerine odaklanan "Kadın Sineması"nın 2 bölümünde 122 ülkeden 300'den fazla film, Herat Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Sekreterliği'ne ulaştı.

Geçen yılın Kasın ayında sinemaseverlerle buluşan Hoşçakal Şiraz Kızı'nda Şebnem Mukaddemi, Afşin Haşimi, Aysan Haddad, Mona Fercad, Rüya Timuriyan, Hüseyin Yari, Humen Bergneverd ve Hidayat Haşimi oyuncu kadrosunda yer aldı.

Öte yandan bir diğr İran yapımı "Koyunlarımız yutulacak" kısa filmi, İzmir Uluslararası Doğu Avrupa Film Festivali'nde En İyi Kısa Film Ödülünü Aldı.

Bu film, genç yaşta erken evliliğin kurbanı olan Tahire adlı bir kızın hayat hikayesidir. Tahire şimdi acı deneyimlerini kız kardeşi için tekrarlamaktan kaçınmaya çalışmak istiyor.

Filmde Tahire Şerifi, Muhammed Şükrevi, Rıza Alicani, İhsan İtminan, Haniye Ferzin ve Ali Hasan Ferzin oynadı.

Asya Amerikan Film Festivali Adaylık Senaryo Adayı ise İman Daveri'nin yazdığı Sleep No More filmi oldu. Bu film altıncı uluslararası gösteriminde Los Angeles Amerikan Film Festivali'nde En İyi Senaryo dalında Altın Elmas Ödülü'ne aday gösterildi.

Festivalin ikincisi, koronanın yayılması nedeniyle ABD'nin Los Angeles şehrinde online olarak gerçekleştirilecek.

İman Daveri, bir düzineden fazla kısa ve uzun metrajlı senaryo, festivallerde ve uluslararası etkinliklerde kısa filmleri ile festivallerin son aşamalarına ulaşan, ülkedeki genç ve bağımsız senarist ve yönetmenlerden biridir.

Dilaver Dostaniyan'ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği Avcı adlı belgesel, Kanada Hecare Festivali'nin dördüncü bölümünde dördüncü uluslararası sahnesine çıkacak.

Bu belgesel, İlam iline 75 kilometre mesafede yer alan aynı adı taşıyan bir düzlükte çekilmiş ve bir anlatıya sahip bir olay. Bu belgesel, bölgelerine gelişleri hayatlarının düzenini bozan Agama adlı kertenkele ailesinden iki kertenkelenin hayatını konu alan bir aşk hikayesidir.

Belgesel daha önce İtalya, Macaristan ve Rusya'da uluslararası festivallere katılan belgesel, bu kez Kanada Hecare Festivali'nin ana bölümünde gösterilecek.

İnsan Çevre Festivali (HECFF), Kanada'da yalnızca çevre koruma ve insan hakları üzerine çalışmalara adanmış, bu yıldan itibaren koronaya adanmış bir bölümü olan kültürel bir etkinliktir.

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