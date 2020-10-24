24 Eki 2020 12:14
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Şikago Film Festivali'nin Gümüş Hugo'su İran'dan Dikkatsiz Cinayet'e verildi

Şikago Film Festivali'nin Gümüş Hugo'su İran'dan Dikkatsiz Cinayet'e verildi

Tahran, İRN 56. Uluslararası Şikago Film Festivali'nin Gümüş Hogu Ödülü (Jüri Heyeti Ödülü) İranlı yönetmen Şehram Mükri'nin yönettiği Dikkatsiz Cinayet filmine verildi.

İlk uluslararası sahnesini Venedik Film Festivali'nde gerçekleştiren 19 dakikalık Dikkatsiz Cinayet'te Babek Kerimi, Raziye Mansuri, Ebülfazl Kahani, Muhammed Sarban ve Adil Yaraği gibi oyyuncular yer aldı.

4-25 Ekim tarihleri arasında ABD'nin Şikago kentinde düzenlenen bu festivalde Gümüş Hugo Ödülü'ne değer görülen Dikkatsiz Cinayet, filmin gösteriminden önce film hakkında konuşan ve filmin başlamasındn sonra film ile bütünleşen seyircilerin maceralarını odağına alıyor.

Bu film 77. Venedik Film Festivali'nde de Bağımsız Eleştirmenler Derneği'nden Orjinal Senaryo Ödülü'ne değer görüldü.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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