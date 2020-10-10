Türkiye Uluslararası Karikatür yarışmasında İranlı katikatürcü ödül kazandı

İHA'da yer alan habere göre, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 1'incisi düzenlenen 'Göç' temalı Uluslararası Karikatür Yarışmasında dereceye girenlere ödüllere düzenlenen törenle verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Göç temalı Uluslararası Karikatür yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle verildi. Pandemi önlemleri çerçevesinde düzenlenen törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Milletvekili ve Uluslararası Karikatür Yarışması jüri üyeleri ve davetliler katıldı.

"Göç" konulu karikatür yarışmasında 44 ülkeden 477 eser, Türkiye'den ise 271 Türk eseri yer aldı. Belçika Karikatürcüler Derneği Başkanı Rudy Gheysens, Gürbüz Doğan Ekşioğlu (Dr. Yeditepe Ün. Öğretim Görevlisi Karikatürcü), Şevket Yalaz (Karikatürcü), Sait Munzur (Karikatürcü), Savaş Ünlü (Mizah Yazarı), A. Kadir Uslu (Karikatürcü), Mehmet Selçuk (Karikatürcü-Koordinatör) ve Büyükşehir Belediyesi temsilcisinden oluşan jüri birbirinden değerli eserler arasından dereceye girenleri belirlemede oldukça zorlandı.

1'inci Uluslararası Karikatür yarışmasına İngiltere'den katılarak 1'incilik ödülünü kazanan Mehmet Arslan özel gerekçeleri nedeniyle yarışmadan çekildi. Buna göre 2'ncilik ödülü Türkiye'den Özcan Çalışkan'ın olurken, 3'üncülük ödülünü ise Ukrayna'dan Olena Tsuranova kazandı. Bunun yanı sıra jüri tarafından 3 mansiyon ödülü belirlendi. Bunlar; 1'inci Said Sadıki (İran), 2'nci Mojmir Mihatov (Hırvatistan), 3'üncü. Oğuz Gürel (Türkiye). Ayrıca Naz Ağaoğlu (Balıkesir), ve Toprak Efe Pehlivan (Bursa) 18 yaş altı ödülüne layık görüldüler. Mümin Durmaz ise Turan Özdemir özel ödülünü kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Taner Yiğit "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak 5 ulusal karikatür yarışmasının ardından uluslararası yarışmamızı gerçekleştirdik. 44 ülkeden 477 eser katıldı. 748 karikatür derecelendirmeye alındı. 5 yılda 2 bin 100 karikatürümüz oldu" dedi.

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