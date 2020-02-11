İranlı karikatür sanatçısı, 36. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ikinci oldu

36. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın ödül alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürleri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde ziyarete açılıyor.

Aydın Doğan Vakfı'nın, toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma hedefiyle 36'ncısını düzenlediği Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler, 14 - 28 Şubat tarihleri arasında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde gerçekleşecek sergi ile ziyaretçilerle buluşacak.

Karikatür sanatına verdiği değerle bilinen Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen ve 'Karikatürün Oscar'ları' olarak 36. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması, bu yıl 63 ülkeden 583 sanatçı ve 2.172 esere ev sahipliği yaptı.

Sergide yarışmanın bu yılki birincisi Agim Sulaj (Arnavutluk), ikincisi Şahruh Haydari (İran), üçüncüsü Mojmir Mihatov (Hırvatistan) ve 'Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar' kategorisinde verilen Özel Ödül'ün sahibi Ömer Çam'ın (Türkiye) eserlerinin yanı sıra Başarı Ödülü alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler de yer alacak. Seçici Kurul'un ödüle değer gördüğü Başarı Ödülü kazananları ise Ahmet Öztürklevent (Türkiye), Alberto Morales Ajubel (İspanya) ve Hicabi Demirci (Türkiye).