88 ülkeden 4.200 karikatür eseri koronavirüs karşıtı yarışmaya gönderildi

Mesut Şucayi Tebatebayi sektereliğinde düzenlenen bu yarışmaya, yarışmanın yapılacığının ilanından sonraki 40 gün içinde 88 ülkeden karikatüristler katıldı.

Konu ile ilgili konuşan Şucayi, '28 gün içinde alınan ve İran Karikatür web sitesinde sergilenen 2188 eseri 1 milyon 340 bin kişi siteye girerek ziyaret etti. İran Karikatür sitesinde sergilenen bu eserler, Çağdaş Görsel Sanatlar Geliştirme Enstitüsü'nün web sitesinde de sergilenmiştir' dedi.

İstatistiklere göre, 436 sanatçı ile İran, 82 sanatçı ile Türkiye, 72 sanatçı ile Çin, 75 sanatçı ile Hindistan, 70 sanatçı ile Endonezya, 48 sanatçı ile Brezilya, 30 sanatçı ile Rusya, Sırbistan 26 sanatçı ve 25 sanatçı ile Ukrayna bu yarışmalara katılmışlar. Farklı ülkelerden katılımcıların isimleri Iran Karikatür sitesinde listelenmiştir.

"Korona'yı Yeneriz Yarışması, Şiraz Tıp Bilimleri Üniversitesi, Görsel Sanatlar Merkezi, Fetih Hikayesi Kültür Vakfı, Kültür ve İslami İrşat Bakanlığı Görsel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Fars Kültür ve İslami İrşat Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'nın iş birliği ile düzenlendi.

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