32 milyon İranlı dijital oyun oynuyor

2017 yılında 28 milyon olan İranlı dijital oyun oynayan kişi sayısının 2019 yılında 32 milyona ulaştığına eğinen Pejman, bunlardan yüzde 49'ünün her gün oyun oynadığını, yüzde 65'inin ise çevrim içi oyunlara eğilimli olduğunu belirtti.

İran'da cep telefonu ile oyun oynama oranının yüzde 92 olduğuna dikkati çeken Pejman, İranlı kadınların toplam oyun oynayanların yüzde 38'ine ulaştığını ve bunun önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi.

İranlı oyun oynayanların yaş ortalamasının 2019 yılında 22'ye yükseldiğinin altını çizen Pejman, İranlıların ortalama günlük 93 dakika dijital oyunlara zaman ayırdığını kaydetti.

2019 yılı sonunda dijital oyun piysasının değerinin 290 milyar Tümen'e çıktığını bildiren Pejmn, bundan yüzde 28'lik payının yerel oyunlara ait olduğunu sözlerine ekledi.

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