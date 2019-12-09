İran'da 1100 yerel ve geleneksel oyun tespit edildi

İRNA'ya açıklamalarda bulunan İran Köy Sporları ve Yerel-Geleneksel Oyunlar Federasyonu Başkanı Gulamrıza Caferi, 'Bu kitap, İran yöresel ve geleneksel oyunlarının daha iyi tanıtımı amacıyla UNESCO'nun Kazakistan Temsilcisi'nin katılımıyla kamuyouna tanıtımı yapıldı' dedi.

Caferi'nin belirttiğine göre, İran Köy Sporları ve Yerel-Geleneksel Oyunlar Federasyonu başka ülkelerin ve hatta küresel çaptaki diğer ülkelerin tecrübelerini İran yerel oyunları ile ilgili kapasitesini artırmak için çalışma yapmaktadır.