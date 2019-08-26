Urmiye, İRNA- İranlı tiyatro yönetmeni Rıza Recayi’nin yazıp yönettiği 'Tebrizin bir köşesinden Trabzon sahnelerine' adlı oyun, İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan ilinin merkezi Urmiye'de Kültür ve Sanat Kompleksi Şems salonunda seyirci ile buluştu.
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Zarif’in Fransa’ya yaptığı ziyaretin G-7 zirvesi ile bir ilgisi yoktu
Tahran, İRNA- İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabii, Dışişleri Bakanı Zarif’nin Fransa ziyaretinin…
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Pekin, Tahran'la kazan-kazan iş birliğine bağlı
Tahran, IRNA- Çin'in Tahran Büyükelçisi Çang Hua, İran'ın Hong Kong gelişmeleri ve tek Çin…
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İRNA Çince bölümü faaliyete başladı
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif'in bugün Çin'e yaptığı ziyaret ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin…
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'Tebrizin bir köşesinden Trabzon sahnelerine' adlı oyunun Urmiye'de sahnelenmesinden görüntüler
Urmiye, İRNA- İranlı tiyatro yönetmeni Rıza Recayi’nin yazıp yönettiği 'Tebrizin bir köşesinden…
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Çin’in Tahran Büyükelçisi'nin katılımıyla İRNA Çince'nin resmen faaliyete başlamasından kareler
Tahran, İRNA- Çin’in Tahran Büyükelçisi Çang Hua ve İRNA Genel Müdürü Ziya Haşimi'nin katılımıyla…
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Zarif: Fransa'yı yeniden ziyaretin amacı, daha önceki konuların daha ayrıntılı incelenmesiydi
Pekin, IRNA- Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Uluslararası Pekin Havalimanı'na giriş yaptığı sırada…
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İran'ın Pekin Büyükelçisi, Zarif'in Çin ziyaretinin önemini değerlendirdi
Pekin, IRNA- İran'ın Pekin Büyükelçisi, Dışişleri Bakanı Zarif'in son altı ayda üçüncü kez…
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Uluslararsı Mehellat Taş Fuarına 41 büyükelçi ve ekonomi danışmanı davet edildi
Humeyn, İRNA- 12. Uluslararası İran Taş Fuarı Genel Müdürü, Uluslararsı Mehellat Taş Fuarı'na…
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İranlı kadın hakem AFC diploması aldı
Tahran, İRNA- İranlı kadın futbol hakemi Masume Şekuri, Asya Futbol Federasyonu'ndan eğitim…
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Milli menfaatleri güç ve diplomasi aracılığıyla temin etmeliyiz
Tahran, IRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, milli menfaatlerin güç ve diplomasi ile temin edilmesi…
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