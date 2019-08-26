'Tebrizin bir köşesinden Trabzon sahnelerine' adlı oyunun Urmiye'de sahnelenmesinden görüntüler

Urmiye, İRNA- İranlı tiyatro yönetmeni Rıza Recayi’nin yazıp yönettiği 'Tebrizin bir köşesinden Trabzon sahnelerine' adlı oyun, İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan ilinin merkezi Urmiye'de Kültür ve Sanat Kompleksi Şems salonunda seyirci ile buluştu.