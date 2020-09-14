Şemhani: Siyonist rejimin vadedilmiş topraklar emelli hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir

Tahran’ı ziyaret eden Irak eski Başbakanı Nuri El Maliki ile görüşen Şemhani, Amerika’nın bölgede ayrıştırma ve istikrarsızlık yaratma stratejisine değinerek, bölge ülkelerinin buna karşı en önemli önceliklerinin birlik ve iç beraberlik ve kendi aralarında işbirliği olduğunu söyledi.

Irak düşmanlarının o ülkedeki gelecek seçimleri ihtilaf ve çatışma yaratma için kullanmak istediğini belirten Şemhani, Irak halkı, partiler ve çeşitli gruplarla şii şahsiyetlerin bu konuda uyanık olmaları gerektiğini söyledi.

Amerika’nın Siyonist rejimin güvenliğini temin ve o rejimin Arap ve İslam ülkelerine sultası için bölge ülkelerini zayıflatmak istediğini ifade eden Şemhani, Siyonist rejimin sözde barış planı ile Nil’de Fırat’a sulta sağlamak istediğini söyledi.

İslam dünyası menfaatleri, Filistin ülküsü ve Kudüs’ü kısa dönemli heveslerine ve kendilerinin bekasına feda eden hain liderleri ikaz eden Şemhani, İslam dünyasının hiçbir zaman bu hain ve tehlikeli planın gerçekleşmesine izin vermeyeceğini söyledi.

El Maliki de görüşmed İran’ın terörizmle mücadle ve bölgede istikrar ve sebatın sağlanması için rolünü takdir ederek, İran ve Irak’ın bölge ve uluslararası önemli konularda teşriki mesai yapmasına vurgu yaptı.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012