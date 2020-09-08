200 İslam alimi Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesinin haram olduğu fetvası verdi

Merkezi Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Dünya Müslüman Alimler Birliği, "Müslüman Alimlerden bildiri" başlığı altında video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantının ardınan 200'den fazla alimin imzasını taşıyan bir fetva yayınladı.

"İsrail'le barış ve normalleşme adı altında yapılan tüm anlaşmalar haramdır, İslam şeriatına göre batıldır ve büyük suçtur; Allah ve Resulünün, Filistin halkının, İslam ümmetinin haklarına ihanettir." denilen fetva metninde, bazı Arap ülkeleriyle İsrail arasında varılan anlaşmanın barış adımı olarak görülemeyeceği aksine, en mukaddes ve en bereketli topraklardan vazgeçme anlamı taşıdığı ifade edildi.

Bu yapılanın, "işgalci düşmanı ve işlediği haram suçları meşru görmek" anlamına da geldiği belirtilen metinde, anlaşmanın ayrıca düşmana Filistin'in tamamını işgal etme ve başta Körfez ülkeleri olmak üzere Orta Doğu üzerinde hegemonya kurma fırsatı verdiği kaydedildi.

Bazı ilim mensupları ve fetva kurumlarının normalleşme anlaşmasını tebrik etmesinin kınandığı metinde, iktidardaki yöneticileri razı etmek için İslam hukuku sabitelerinin dışına çıkılmasının esefle karşılandığı aktarıldı.

Metinde ayrıca, Filistin davasının sadece siyasi bir mesele olmadığı, İslam'a göre 3 kutsal mescitten biri olan Mescid-i Aksa'nın, bu Filistin davası kapsamında bulunduğu vurgulandı.

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2012