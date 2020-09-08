İran bu yıl 52 bin ton karides üretmeyi hedefliyor

İran Deniz Ürünleri Kurumu Başkanı Nebiyullah Hun Mirzayi, Ülkede İran’ın karides yetiştirmeye uygun en az 12 bin hektar arazi hazırlandığını belirterek yetiştirilen karides üretimi 52 bin tona ulaşacak’dedi.

İran Deniz Ürünleri Kurumu Başkanı,’hükümetin balıkçılık alanındaki destek politikası sayesinde İran'da deniz ürünleri üretimi 1 milyon 282 bin 457 tona ulaştı. Toplam deniz mahsulü miktarının 526 bin 729 tonu balık yetiştiriciliğinden elde edilirken, 755 bin 728 tonu balıkçılık sonucu sağlanıyor ‘dedi.

Nebiullah Hun Mirzayi,İran'da kişi başına balık ürünleri tüketiminin yılda 13,3 kg'a ulaştığını kaydetti.

İran Deniz Ürünleri Kurumu Başkanı,‘İran'dan geçen yıl 538,9 milyon dolar değerinde 146 bin ton çeşitli deniz ürünü, 98,9 milyon dolar değerinde 29 bin ton deniz ürünü ihraç edildi. Böylece balıkçılık ticaret dengesi şu şekilde 440 milyon dolar gerçekleşti’ifadesini kullandı.

Nebiullah Hun Mirzayi, Bu nedenle 233.059 kişi doğrudan ve dolaylı olarak ülkenin balıkçılık sektöründe faaliyet göstermektedir’diye ekledi.