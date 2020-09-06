Bölge ülkeleri Filistin meselesini en önemli öncelik olarak görüyor

Abdullahiyan, Beyrut'taki son Filistinli direniş liderlerinin toplantısını, Filistin'in geleceği ve işgal altındaki Filistin topraklarının teröristlerin, ırkçıların ve suçlu Siyonistlerin boyunduruğundan kurtarılması için kararlı ve kutsanmış bir adım olarak nitelendirdi.

Uluslararası Filistin İntifada Destekleme Konferansı Genel Sekreteri de olan Emir Abdullahiyan, Filistinlilerin uyanışının ve direniş dinamiklerinin sözde Yüzyılın Anlaşması'nın yenilgisinin ve işgalci rejimle ilişkileri normalleştiren bazı Arap devletlerinin komplosu olduğunu söyledi.

Abdullahiyan, ‘bütün Filistinliler, işgalci Siyonistlerin iyi anladığı tek dilin "direniş" ve "güç" olduğunu onlara kanıtladı’dedi.

Abdullahiyan, Filistinli grupların birleşmesi ve direniş sürecine odaklanılmasıyla, uzlaşma anlaşmalarının iptalini ve Siyonistlere karşı yeni bir halk intifadasının başlangıcını göreceğimiz umudunu dile getirdi.

Abdullahiyan,Siyonistlerin bölgeyi istikrarsızlaştırmadaki rolüne değinerek, İran'ın son 40 yıldır Filistin halkını ve direnişi desteklediğini belirtti.

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