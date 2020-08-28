İran’da bugüne kadar 12 bin kök hücre operasyonu gerçekleşmiştir

İran’da Kök hüçre operasyou ilk kez 30 sene önce Tahran Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapıldı ve bu üniversitede 3 sene önce çocuk kök hücre nakil birimi kuruldu.

Hamidiye, bugüe kadar ülke genelinde 18 kök hücre merkezi oluştuğunu belirterek, hastaların ihtiyaçlarından dolayı, bu merkezlerin gelişmesi ve uzmanların artması gerektiğini söyledi.

Kök hüçre naklinin en az 70 hastalığın tedavisinde kullanıldığını ifade eden Hamidiye, bunlar arasında kan hastalıkları, vücut savunma hastalıkların geldiğini söyledi.

Bu tedavi yönteminin Amerika ve Avrupa’da 400 ile bir milyon dolar arasında masrafı olduğunu ifade eden bu rakamın İran’da çok daha düşük olduğunu ve komşu ülkelerden de tedavi için İran’a gelindiğini söyledi.

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2012