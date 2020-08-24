Zarif, Amerika’nın bölgeye silah satma çabasını şiddetle eleştirdi

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD’yi Ortadoğu bölgesine silah satışı yaptığı için şiddetle eleştirdi.

Zarif mesajında, ‘’ Kanunları çiğneyen Pompeo ülkesinin kanunlarını çiğnemekten çekinmiyor. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’Kendisi dünyanın bir numaralı nükleer tehdidi yanında durduğunda daha fazla Amerikan silahlarını bölgeye göndermek istediğini bildiriyor, bu da tam İran ile savunma işbirliğinin normalleşmesi dönemine denk gelmektedir. ‘’ dedi.

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