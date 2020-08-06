İran, maske üretim makineleri ihracatçısı konumuna geldi

Hiyabani, IRNA’ya yaptığı açıklamada, bakanlığın ilk önceliğinin üretiminde sıçrama için boş kapasitelerin kullanılması olduğunu belirtti.

Bu yöntemle koronanın başladığında olan günlük maske üretim miktarı olan 190 bin adedi arttırarak bugün günde 11 milyon adede arttırdıklarını ifade eden Hiyabani bu rakamın günlük 22 milyon adede de arttırma imkanı bulunduğunu söyledi.

Hiyabani günlük 11 milyon adet maskenin 46 sanayi üretim tesisi ve 135 atölyede üretildiğini belirterek

Üretilen maskelerin 5.9 milyon adedinin sanayi üretimi, 2.7 milyon adedinin atölye, 480 bin N95 ve iki milyon adedinin de hayır kurumlarının üretimi olduğunu söyledi.

Tahran, Doğu Azerbaycan, Elborz, İsfahan ve Batı Azerbaycan maske üretiminde ilk 5 il konumundadır. Bu illerde günde 5.6 milyon maske üretilmektedir.

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