6 Ağu 2020 15:29
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News Code: 83899092
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İran, maske üretim makineleri ihracatçısı konumuna geldi

İran, maske üretim makineleri ihracatçısı konumuna geldi

Tahran, IRNA- İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Kefili Hüseyin Müderris Hiyabani, korona’nın başladığı ilk günlerde İran’ın maske üretim makinesini yurt dışından ithal ettiğini fakat birkaç ay içinde İran’ın bu konuda ihracatçı konumuna geldiğini söyledi.

Hiyabani, IRNA’ya yaptığı açıklamada, bakanlığın ilk önceliğinin üretiminde sıçrama için boş kapasitelerin kullanılması olduğunu belirtti.

Bu yöntemle koronanın başladığında olan günlük maske üretim miktarı olan 190 bin adedi arttırarak bugün günde 11 milyon adede arttırdıklarını ifade eden Hiyabani bu rakamın günlük 22 milyon adede de arttırma imkanı bulunduğunu söyledi.

Hiyabani günlük 11 milyon adet maskenin 46 sanayi üretim tesisi ve 135 atölyede üretildiğini belirterek

 Üretilen maskelerin 5.9 milyon adedinin sanayi üretimi, 2.7 milyon adedinin atölye,  480 bin N95 ve iki milyon adedinin de hayır kurumlarının üretimi olduğunu söyledi.

Tahran, Doğu Azerbaycan, Elborz, İsfahan ve Batı Azerbaycan maske üretiminde ilk 5 il konumundadır. Bu illerde günde 5.6 milyon maske üretilmektedir.

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